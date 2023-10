Opinion Rewards ha una nuova modalità di localizzazione, i sondaggi saranno più frequenti?

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app, con il quale viene rinnovata parte della sua interfaccia grafica e viene introdotta una nuova modalità di localizzazione. Questo aggiornamento arriva dopo il recente update che ha introdotto la possibilità di guadagnare credito in cambio del caricamento di scontrini comprovanti acquisti.

Le immagini che trovate nella galleria alla fine di questo articolo mostrano di quale novità stiamo parlando. Opinion Rewards ora ha un nuovo look per quanto riguarda la sezione che permette di concedere o meno il permesso alla localizzazione da parte dell'app. E questa è la seconda novità, ovvero che l'app ora è in grado di geolocalizzare gli utenti, se ovviamente questi ultimi le concedono il permesso.

Vediamo come la nuova opzione è situata all'interno della sezione home dell'app Opinion Rewards. Una volta aperta sarà possibile accedere all'interfaccia per concedere il permesso alla localizzazione degli utenti, anche in background ovvero quando l'app non è in esecuzione, per poi proporre sondaggi.

Questa novità potrebbe essere di particolare risvolto pratico. Finora infatti Opinion Rewards ha basato la proposizione di sondaggi agli utenti sulla loro posizione e attività derivate dall'account Google. Con l'accesso alla posizione da parte dell'app sarà possibile ricevere sondaggi in base all'aggiornamento più frequente della propria posizione.

Chiaramente quest'ultima è un'ipotesi. Ce ne accorgeremo soltanto con l'utilizzo dopo questo aggiornamento e dopo aver abilitato la nuova opzione. Dovreste averla ricevuta anche voi.