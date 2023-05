Disponibile l'Open Beta di War Thunder Mobile su dispositivi Android

Gaijin Entertainment ha ufficializzato l'avvio dell'open beta del nuovo gioco d'azione militare online War Thunder Mobile. Il gioco, almeno per ora, è disponibile esclusivamente su Android ed è distribuito in formato APK sul sito ufficiale. Nei prossimi mesi uscirà anche su Google Play e su dispositivi iOS. Ripercorrendo un po' la storia del titolo, il gioco fu annunciato nel novembre 2022 e da allora ha attraversato diverse fasi di alpha test, durante le quali ha ricevuto il suo nome definitivo: War Thunder Mobile. A riguardo, non è prevista la cancellazione dei progressi fatti dai giocatori durante la beta aperta, dunque tutti i veicoli sbloccati rimarranno con i giocatori anche nella versione definitiva.