OnePlus Watch 4 è in arrivo: gran salto per il processore

Il nome OnePlus Watch 4 suona strano visto che l'ultimo modello conosciuto è OnePlus Watch 2, ma deriverebbe dal fatto che questo modello dovrebbe essere un adattamento di OPPO Watch 4, attualmente venduto solo in Asia, per i mercati internazionali.

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore sono arrivate delle interessanti novità proprio per il tema smartwatch in casa OnePlus. Sembra infatti che l'azienda cinese sia in procinto di lanciare un nuovo smartwatch. Si tratterebbe di OnePlus Watch 4 .

OnePlus è salita alla ribalta del mercato tech grazie ai suoi smartphone , e negli ultimi anni ha esteso i suoi interessi anche al settore smartwatch e non solo.

Grazie al leaker realMlgmXyysd abbiamo modo di vedere quali sono le presunte specifiche tecniche di OnePlus Watch 4:

Codice modello : OPWWE231

: OPWWE231 Display : schermo tondo con risoluzione 466 x 466 pixel

: schermo tondo con risoluzione 466 x 466 pixel Processore : Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, coadiuvato dal co-processore BES 2700

: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, coadiuvato dal co-processore BES 2700 Sistema operativo : Wear OS (da confermare)

: Wear OS (da confermare) Sensori : ECG, barometro, SpO2

: ECG, barometro, SpO2 Funzionalità : Always On, tracciamento del sonno, tracciamento dello stress, gesture, modalità allenamento

: Always On, tracciamento del sonno, tracciamento dello stress, gesture, modalità allenamento Reti: supporto eSIM

Insomma, sembra che per gli smartwatch di OnePlus stia per arrivare un bel salto di qualità, soprattutto per quanto riguarda le specifiche hardware.

Tra queste sicuramente spiccano il nuovo processore Snapdragon e anche il supporto eSIM, due aspetti che potrebbero dare una marcia in più a OnePlus Watch 4.

Al momento OnePlus non ha indicato alcun dettaglio ufficiale in merito a questo smartwatch. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sulla sua presentazione.