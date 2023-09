OnePlus lancerà un tablet economico

OnePlus è l'azienda che circa un decennio fa è salita alla ribalta grazie ai suoi smartphone, nati come flagship killer e che per questo hanno riscosso molto successo sul mercato.

Negli anni l'azienda è cambiata molto, allargando il suo mercato agli smartwatch, alle cuffie true wireless, e recentemente al settore tablet. E proprio a proposito di tablet stanno per arrivare delle interessanti novità in casa OnePlus.

L'azienda cinese ha infatti riferito degli interessanti dettagli in merito al lancio di un nuovo modello di tablet. Parliamo di OnePlus Pad Go, come sottolineato dai recenti rumor emersi in rete. Tale dispositivo dovrebbe differenziarsi dal modello che già conosciamo, OnePlus Pad, per essere più economico.