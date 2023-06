OnePlus vi regala una stampante con il preordine di Nord 3

OnePlus rappresenta un punto di riferimento nel settore smartphone, e questo vale non solo per i top di gamma ma anche per dispositivi di fascia media. Sappiamo infatti che l'azienda è particolarmente attiva con la serie Nord.

E proprio a proposito della serie Nord stanno per arrivare delle interessanti novità. Sappiamo infatti che tra pochi giorni OnePlus presenterà ufficialmente il nuovo OnePlus Nord 3. E a proposito di questo dispositivo è stata annunciata un'interessante promo di lancio.

OnePlus ha infatti riferito che in occasione del lancio del nuovo OnePlus Nord 3 ci si potrà aggiudicare una stampante portatile in regalo. La promozione infatti prevede che tutti coloro che effettueranno il preordine di OnePlus Nord 3, nel periodo compreso tra il 5 e il 12 luglio, si aggiudicheranno in regalo la stampante Fujifilm INSTAX Mini Link 2.