OnePlus presenterà il suo primo pieghevole OnePlus Open il 19 ottobre

Dopo numerose indiscrezioni, è arrivata l'ufficialità: OnePlus, il 19 ottobre a Mumbai, presenterà OnePlus Open, il suo primo dispositivo pieghevole. L'azienda, dunque, debutta in questo interessante segmento di mercato, con uno smartphone caratterizzato dal claim "Open for Everything", quasi per dire che OnePlus Open si aprirà ad ogni possibilità, ad ogni strada, magari puntando soprattutto sull'innovazione.

"OpenPlus Open è lo smartphone che tutti desiderano, destinato a rompere il compromesso tra tecnologia del display, prestazioni di imaging e peso, diventando lo status quo degli attuali pieghevoli", afferma Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, "OnePlus Open ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole grazie al design elegante, leggero e sottile, una piega impercettibile dello schermo, prestazioni di imaging senza precedenti e un software efficiente di qualità premium. Ereditando l'esperienza veloce e fluida tipica OnePlus, il nuovo device offrirà prestazioni di livello flagship, superando i limiti degli attuali smartphone pieghevoli e portando lo standard di settore ad un livello superiore".