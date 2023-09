OnePlus presenta la OxygenOS 14: novità importanti per prestazioni, batteria e design

Il 4 ottobre è una data cardine in casa Google, visto che l'azienda presenterà ufficialmente i suoi nuovi smartphone , i Pixel 8, e lancerà molto probabilmente la prima versione stabile di Android 14 .

Trinity Engine

Una delle novità cardine della OxygenOS 14 si chiama Trinity Engine, una piattaforma proprietaria che include diversi algoritmi per l'ottimizzazione delle prestazioni e dell'autonomia. Al centro di Trinity Engine ci sono CPU Vitalization, RAM Vitalization e ROM Vitalization, che distribuiscono in modo intelligente le risorse dello smartphone per ottenere prestazioni migliori, una maggiore durata della batteria e un'esperienza fluida a lungo.

La prima riuscirebbe a garantire 20 minuti in più di autonomia pur mantenendo le stesse prestazioni, mentre la RAM Vitalization garantirebbe una fluidità incrementata del 10% rispetto alla OxygenOS 13 e consentire l'esecuzione in background delle applicazioni più utilizzate per un massimo di 72 ore. Infine ROM Vitalization garantirebbe una più ampia longevità dello storage interno, anche dopo 48 mesi dal primo utilizzo dello smartphone.

Rimane da capire come effettivamente ha fatto OnePlus a raggiungere tali risultati. Ne sapremo sicuramente di più quando l'azienda condividerà dei benchmark e delle statistiche accurate.