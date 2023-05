OnePlus fa sul serio per il suo primo pieghevole

Stiamo entrando in un periodo particolarmente fecondo per gli smartphone pieghevoli, con Samsung sempre attiva e altri produttori come Honor che hanno appena lanciato i loro prodotti pieghevoli anche dalle nostre parti.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare anche del pieghevole di OnePlus, un dispositivo per il quale erano già emersi dettagli nei mesi scorsi. Finora l'attenzione attorno al pieghevole dell'azienda cinese sembrava scemata, invece ora l'azienda intende fare sul serio.

Stando a quanto riferito dal leaker Max Jambor, OnePlus sarebbe pronta a lanciare il primo smartphone pieghevole della sua storia in estate. Si parla di un annuncio programmato per il prossimo agosto.