OnePlus conferma l'arrivo del suo primo smartphone pieghevole nel 2023: avrà un design unico

In occasione del MWC, OnePlus ha confermato che lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel corso di questo 2023. Per l'esattezza il dispositivo foldable sarà lanciato nella seconda metà del 2023. C'è ancora da aspettare quindi, ma se non altro c'è la conferma di quanto ipotizzato (e trapelato) nelle scorse settimane.

Facciamo un passo indietro. A fine gennaio nel database del China National Intellectual Property Administration (CNIPA) erano trapelati due nomi che facevano pensare proprio a dei dispositivi pieghevoli firmati OnePlus. Si trattava di OnePlus V Fold e OnePlus V Flip. Il pensiero vola ai due classici formati, quello a conchiglia e quello a libretto, oramai ripreso da più marchi della telefonia.

L'annuncio di OnePlus però parla di un solo smartphone pieghevole. A quanto pare quindi il brand vuole prima tastare il terreno con un solo modello. Leggiamo a tal proposito le dichiarazioni del CEO e Presidente di OnePlus, Kinder Liu:

Un solo foldable, caratterizzato dall'esperienza OnePlus e da un design unico: tanta carne al fuoco insomma, e visto anche quanto di buono ha OPPO Find N2 Flip, è possibile che OnePlus mantenga queste promesse. Anche se il design unico sarà un po' difficile da realizzare, visto che in quanto dispositivo pieghevole deve sottostare ad alcune "restrizioni".

Rimane da capire se si tratterà di un pieghevole a conchiglia o uno a libretto. Per tenere contenuti i costi, e di conseguenza anche il prezzo di lancio, è possibile che OnePlus opti per il primo dei due, ma è ancora presto per dirlo.

Nel corso dei prossimi mesi il marchio rilascerà via via altre informazioni, e noi vi terremo ovviamente aggiornati a riguardo.