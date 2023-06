OnePlus Pad passa per le mani di JerryRigEverything: meglio o peggio dei telefoni?

Rivestita da una copertura in plastica, il dispositivo contiene nella parte vicino alla punta la bobina di rame per la ricarica (come su iPad si ricarica appoggiandola al bordo del tablet) e i sensori per la scrittura su schermo.

Lo YouTuber inizia il suo video promuovendo le scelte stilistiche di OnePlus e mettendo le mani avanti: lui non possiede un tablet, quindi non sa bene che farci. Il test inizia dalla penna, la OnePlus Stylo acquistabile separatamente (99 euro ora scontata a 69 euro), che ricorda molto la Apple Pencil.

Annunciato a febbraio e arrivato finalmente in Italia a metà maggio, il dispositivo, dotato di SoC MediaTek Dimensity 9000, 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, punta su design e funzioni legati alla produttività, come il collegamento diretto ai telefoni dell'azienda tramite hotspot 5G , penna e tastiera. Ma sarà resistente? Il solito JerryRigEverything ha voluto scoprirlo, andiamo a vedere com'è andata.

Questo sarà ricordato come un anno importante per i tablet Android , soprattutto per l'arrivo sul mercato dei primi dispositivi di questo genere di Google, con Pixel Tablet , e OnePlus, con il suo OnePlus Pad .

Zack Nelson poi passa al tablet vero e proprio, che si aspetta abbia una qualità simile a quella del nuovo iPad, visto che ci deve competere. Lo YouTuber inizia con il testare la qualità del rivestimento dello schermo con le punte in scala di Mohs. Qui, come per la maggioranza dei dispositivi sul mercato (e come iPad), troviamo che il vetro inizia a rigarsi a livello 6 , con segni più profondi a livello 7 .

La fotocamera anteriore del dispositivo è rivestita in vetro e posizionata sul lato lungo, mentre bordi e pulsanti sono in metallo. Nelson poi afferma che l'antenna 5G è in plastica. In realtà OnePlus Pad non è dotato di connettività 5G ma quell'inserto serve per la ricarica della penna.

Sul bordo superiore troviamo due dei quattro speaker, incassati e protetti da griglie in metallo, mentre sul bordo inferiore troviamo tre connettori per il collegamento alla tastiera. Il magnete per tenere la tastiera in posizione è molto forte, come si può vedere, mentre il lato corto inferiore contiene gli alti due altoparlanti e la porta USB-C con ricarica a 67 W.