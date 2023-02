OnePlus Pad ufficiale: un tablet tutto da scoprire!

Nel giorno del lancio di OnePlus 11 e degli auricolari Buds Pro 2 , OnePlus ha introdotto anche un terzo tassello, finora inedito nella sua line-up, un tablet Android top di gamma , chiamato ovviamente OnePlus Pad . Ecco tutto quello che sappiamo di lui, in attesa (si spera) di poterlo toccare con mano.

OnePlus Pad: caratteristiche tecniche

Schermo : 11,61'', 7:5 aspect ratio, 144Hz con Dolby Vision, vetro curvo 2,5D, con cornici da 6,54 mm

: 11,61'', 7:5 aspect ratio, 144Hz con Dolby Vision, vetro curvo 2,5D, con cornici da 6,54 mm CPU : MediaTek Dimensity 9000 a 3,05 GHz

: MediaTek Dimensity 9000 a 3,05 GHz RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Archiviazione : 128 / 256 / 512 GB

: 128 / 256 / 512 GB Fotocamera posteriore : 13 megapixel (da confermare)

: 13 megapixel (da confermare) Batteria : 9.510 mAh con ricarica SuperVOOC a 67 Watt (0-100% in 80 minuti), standby di 1 mese

: 9.510 mAh con ricarica SuperVOOC a 67 Watt (0-100% in 80 minuti), standby di 1 mese OS: Android 13 con OxygenOS 13

OnePlus Pad è realizzato in lega di alluminio e sarà disponibile nel colore Halo Green. Particolare il rapporto di forma i 7:5, che secondo OnePlus è ideale sia per la produttività che l'intrattenimento. A proposito di produttività, segnaliamo anche la presenza di una tastiera magnetica con touchpad (OnePlus Magnetic Keyboard), sullo stile di quella di iPad Pro, e c'è anche lo stylus "OnePlus Stylo", per completare i dispositivi di input.

OnePlus Pad di sincronizza costantemente con gli smartphone OnePlus con l'ultima versione di OxygenOS, connettendosi anche automaticamente a internet attraverso la rete del telefono.

Dal punto di vista audio abbiamo il supporto Dolby Atmos, oltre alla tecnologia omni bearing sound field di OnePlus, che inverte automaticamente i canali destro e sinstro in base alla direzione dello schermo, per un suono consistente in ogni situazione.