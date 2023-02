Non manca nulla a OnePlus Pad: ecco tastiera e penna

Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo visto OnePlus compiere diversi passi importanti, a partire dal mercato smartphone fino ad arrivare al settore degli smartwatch. L'azienda cinese è pronta ad un nuovo salto.

Offerte Amazon

Canale Telegram Offerte

Negli ultimi giorni abbiamo appreso i primi dettagli su OnePlus Pad, il primo tablet della storia dell'azienda. I rumor emersi in rete hanno tracciato una panoramica del design e di alcune delle specifiche tecniche chiave. Oggi apprendiamo maggiori dettagli sugli accessori ufficiali.

Il video che trovate a questo indirizzo mostra infatti come OnePlus Pad supporterà la penna e la tastiera dedicate. Relativamente alla tastiera, non aspettiamoci una Magic Keayboard in salsa OnePlus. Dal video capiamo che si tratterà di una tastiera abbastanza semplice, anche se dotata di trackpad.

La penna invece supporterà la scrittura a mano libera sul display, la quale si rivela utile nel caso di dispositivi con diagonali generose, come il display LCD da 11,6" che dovremmo vedere su OnePlus Pad.

Sarà da vedere se la penna confezionata da OnePlus offrirà delle funzionalità esclusive come vediamo fare per i Galaxy Tab S di Samsung.

Se volete saperne di più sulle altre specifiche tecniche attese, vi suggeriamo di leggere questo nostro articolo in cui ne parliamo nel dettaglio.

Vi ricordiamo che la data di lancio ufficiale per OnePlus Pad è stata programmata per domani 7 febbraio. Questa riguarderà il mercato indiano. Relativamente al mercato europeo ancora non conosciamo i piani di OnePlus, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.