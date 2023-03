OnePlus Pad: sorprese in vista per chi effettua il preordine

Gli utenti più affezionati ad Android si ricordano di OnePlus come quell'azienda che da poco più che una startup ha scalato le classifiche del mercato smartphone a livello globale con i suoi primi flagship killer . Oggi la troviamo cambiata sotto diversi aspetti, anche per il suo interesse sul mercato che ormai è diversificato .

Non è chiaro come avverrà la selezione dei vincitori ma ci aspettiamo che ci sarà una sorta di assegnazione casuale tra coloro che si iscriveranno alla newsletter tramite un indirizzo email valido.

La presentazione di OnePlus Pad è avvenuta qualche mese fa, ma il tablet ancora non ha debuttato nel nostro mercato. Nelle ultime ore però l'azienda cinese ha condiviso degli aggiornamenti proprio sull'arrivo di OnePlus Pad, i quali potrebbero rivelarsi molto interessanti per chi ha intenzione di preordinarlo .

Oltre a questo, tutti coloro che effettueranno il preordine di OnePlus Pad riceveranno in regalo 6 mesi di abbonamento a Google One con il profilo da 100 GB di spazio cloud.

In merito alla data di debutto per l'Italia ancora non vi sono notizie certe. Su alcuni store europei OnePlus ha riferito che i preordini partiranno dal 10 aprile, ma sullo store italiano troviamo soltanto il collegamento per registrarsi alla newsletter. Torneremo ad aggiornarvi non appena l'azienda chiarirà questo aspetto.