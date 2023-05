La riscossa dei tablet: OnePlus Pad e MatePad 11 in Italia!

OnePlus Pad è caratterizzato da specifiche tecniche chiave di rilievo, come la ricarica rapida SuperVOOC, e vari accessori smart che dovrebbe migliorare l'esperienza utente sul grande schermo. La buona notizia è che OnePlus Pad arriva finalmente nel mercato italiano.

Non vi sono sorprese rispetto a quanto emerso in precedenza: OnePlus Pad arriva in Italia al prezzo di 499 euro. Insieme al tablet arrivano sul nostro mercato anche gli accessori ufficiali: OnePlus Stylo in vendita al prezzo di €99, OnePlus Magnetic Keyboard al prezzo di €149 e OnePlus Folio Case al prezzo di €59.

Inoltre, chi acquisterà OnePlus Pad riceverà in regalo l'adattatore OnePlus SUPERVOOC 65W Type-A. Acquistando il tablet si potranno avere anche degli interessanti sconti dal 20 al 30% per l'acquisto di OnePlus Stylo, Buds Pro 2 e Buds Nord 2. Trovate tutto sullo store ufficiale OnePlus.

Allo stesso modo anche Huawei MatePad 11 fa ufficialmente il suo ingresso in Italia. Il tablet con HarmonyOS arriva nella versione da 6GB+128GB ed è disponibile a partire da oggi su Huawei Store nella colorazione Graphite Black al prezzo di 399,90 euro. Inoltre, con l'acquisto del dispositivo entro il 5 giugno si riceverà in omaggio anche la stilo Huawei M-Pencil.

Per maggiori dettagli sulla scheda tecnica vi suggeriamo di consultare la pagina che gli abbiamo dedicato.