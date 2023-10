OnePlus Pad Go ufficiale: può essere un successo

Caratteristiche tecniche

è un dispositivo sottile dall'ampio schermo 2,4K a 90 Hz e dotato di tecnologie per la protezione della vista. Tra queste, la tecnologia Low Blue Light, che utilizza la tecnologia diper eliminare lodello schermo e offre una modalità "Bedtime" per migliorare ilIl display è certificato dasia come display Full Care che come circadian Friendly Display.

Disponibilità e prezzi

OnePlus Pad Go sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 20 ottobre su OnePlus India e Amazon India, mentre può essere preordinato a partire dal 12 ottobre alle 12:00. I prezzi indiani sono molto promettenti:

OnePlus Pad Go 8GB+128GB Wi-Fi: 19.999 Rupie (222 euro)

OnePlus Pad Go 8GB+128GB LTE: 21.999 Rupie (250 euro)

OnePlus Pad Go 8GB+256GB LTE: 23.999 Rupie (273 euro)

In India chi preordina il OnePlus Pad Go a partire dal 12 ottobre avrà uno sconto bancario istantaneo di 2.000 Rupie (quasi 23 euro), e riceverà in omaggio una OnePlus Pad Go Folio Cover gratuita del valore di 1.399 Rupie (16 euro).

Al momento non conosciamo un'eventuale disponibilità (o prezzi) per il mercato europeo, e su OnePlus.it non ce n'è traccia, ma aggiorneremo l'articolo non appena ne sapremo di più.