OnePlus Pad Go potrebbe essere più vicino di quanto pensassimo

Abbiamo segnato sul calendario il 4 ottobre come la data in cui Google presenterà la nuova serie di Pixel 8 e probabilmente anche Android 14, ma non sembra essere l'unico evento della giornata.

Settembre si era aperto con la notizia che OnePlus avrebbe lanciato una serie di dispositivi a inizio gennaio, tra cui anche il OnePlus Pad Go, di cui non si sapeva molto. Poi abbiamo incominciato a scoprirne il design e il display e il suo futuro slogan: "All Play, all Day ", che ci ha suggerito che potrebbe essere un tablet focalizzato sulla durata della batteria.

Oggi invece arriva una notizia direttamente da Amazon India, che rivela che proprio nello stesso giorno della presentazione di Google ci sarà il lancio del prossimo OnePlus Pad Go, seppur sia quasi impossibile contrastare in termini di portata e di importanza il colosso di Mountain View.