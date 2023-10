OnePlus Pad Go esce allo scoperto con un processore MediaTek

OnePlus è ormai attiva in diversi settori di mercato, a partire da quello degli smartphone fino ad arrivare a quello che riguarda i dispositivi indossabili come gli smartwatch . Tra questi ci sono anche i tablet .

Stiamo parlando di OnePlus Pad Go , un dispositivo che dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo aggressivo , grazie a una scheda tecnica equilibrata. La novità delle ultime ore consiste in un nuovo leak condiviso da 1NormalUsername, il quale ci fornisce una panoramica anticipata sulle probabili specifiche tecniche :

Insomma, il quadro sembra ormai completo per OnePlus Pad Go.

Dalle immagini appena trapelate, che probabilmente verranno usate da OnePlus per sponsorizzare il prodotto, suggeriscono come l'utilizzo ottimizzato di questo dispositivo dovrebbe essere orientato all'intrattenimento.

Ancora non conosciamo i dettagli sul lancio ufficiale, sia in termini di periodo di lancio che in termini di aree geografiche in cui verrà commercializzato.