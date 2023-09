Questo è OnePlus Pad Go: design e display di livello

OnePlus è un'azienda molto attiva in diversi settori ormai, soprattutto se si parla di smartphone e accessori smart come le cuffie true wireless. Ma non è tutto qui.

Lo scorso anno infatti l'azienda cinese si è tuffata ufficialmente nel segmento dei tablet, con il suo OnePlus Pad. Ora OnePlus sarebbe pronta a lanciare un nuovo modello.

Stiamo parlando di OnePlus Pad Go, il nuovo modello entry-level di tablet della casa cinese. Qualche giorno fa abbiamo appreso i primi dettagli sul dispositivo, e ora riusciamo addirittura a vederne il design in anteprima. Le immagini che trovate in basso infatti ci forniscono una panoramica completa del suo look.