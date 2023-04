Se siete pronti a scommettere su OnePlus Pad riceverete un omaggio da 149€

Proprio a proposito ricordiamo che l'azienda ha lanciato OnePlus Pad recentemente, il suo primo tablet per il mercato europeo e italiano. Il suo lancio sul mercato è vicinissimo , al punto che OnePlus ha lanciato le promozioni di lancio.

OnePlus è passata dall'essere una startup molto interessante per gli appassionati di smartphone Android definiti flagship killer a brand quasi globale che produce smartphone per tutte le tasche. Oltre a questi abbiamo visto arrivare cuffie true wireless , smartwatch e tablet .

Come vediamo dallo store ufficiale dell'azienda cinese, tutti coloro che effettueranno il preordine versando un acconto di 99€ potranno ricevere un omaggio del valore massimo di 149€. Capiamo che tale omaggio consisterà in accessori ufficiali dell'azienda cinese, e capiamo anche che tale omaggio potrebbe non arrivare a tutti o arrivare tramite prodotti diversi, di valore diverso.

OnePlus ha riferito che il prezzo di OnePlus Pad verrà rivelato "in tempo utile" prima del 25 aprile, ovvero quando il dispositivo verrà spedito ai primi acquirenti italiani.

Inoltre, con il preordine si riceverà un regalo sicuro: gli acquirenti potranno scegliere se ricevere la

OnePlus Stylo White o il OnePlus Folio Case Green.

Insomma, almeno per la parte degli eventuali accessori in regalo dietro versamento dell'acconto, si tratta di una vera e propria scommessa. Chi di voi ha intenzione di provarci? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.