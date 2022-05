OnePlus vuole capire cosa farne della OxygenOS, e chiede aiuto ai propri utenti

La OxygenOS ha vissuto dei mesi davvero complicati: la fusione tra OPPO e OnePlus ha infatti portato anche alla "fusione" tra la personalizzazione di OnePlus e quella di OPPO, anche se per il momento solo in Cina. OnePlus dunque sta ancora lavorando alla OxygenOS, ma probabilmente non sa bene in che direzione andare, visto che l'azienda ha da poco iniziato a chiedere consigli ai propri utenti.