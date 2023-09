OnePlus Open appare in pubblico: il pieghevole non si nasconde

Parliamo chiaramente di OnePlus Open , e oggi abbiamo addirittura la possibilità di vederlo in video dal vivo . Nonostante il dispositivo non sia stato ancora presentato ufficialmente da OnePlus, e che ancora non ha una data ufficiale di lancio, abbiamo modo di vederlo in video grazie a un'attrice indiana .

Tra questi troviamo OnePlus , l'azienda cinese che dopo aver debuttato nel mercato audio e degli smartwatch , è pronta a lanciare il suo primo dispositivo pieghevole. Nelle scorse settimane lo abbiamo conosciuto in maniera abbastanza dettagliata, grazie ai vari leak emersi in rete.

Il settore degli smartphone pieghevoli cresce sempre di più e per questo sono diversi i produttori che si stanno aggiungendo a quelli che ci hanno creduto dalla prima ora, come Samsung ad esempio.

La ragazza che infatti vediamo nel video in basso si chiama Anushka Sharma e con ogni probabilità ha in mano OnePlus Open. L'attrice infatti sembra quasi mostrarlo alle fotocamere dei fan attorno alla sua auto, e a un certo punto apre il telefono per fugare ogni dubbio.

Il dispositivo è davvero coerente con i render che sono trapelati nei mesi scorsi. Sul retro vediamo il modulo fotografico molto grande che dovrebbe caratterizzare OnePlus Open, e che abbiamo già visto sui recenti top di gamma OnePlus.

Non escludiamo che dietro ci sia stata una mossa di OnePlus dal punto di vista del marketing, in modo da aumentare l'hype all'interno di un mercato, quello indiano, in cui OnePlus fa registrare ottimi risultati. Non ci resta che darvi appuntamento a quando avremo la data ufficiale di presentazione per OnePlus Open, o al prossimo leak.