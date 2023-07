Come si chiamerà il primo pieghevole di OnePlus

OnePlus è un attore nel settore smartphone presente ormai da diversi anni, con interesse per i top di gamma e per i medio-gamma. In arrivo vi è una grossa novità ormai anticipata da qualche mese.

Parliamo ovviamente del primo smartphone pieghevole della storia di OnePlus. Un dispositivo per il quale abbiamo appreso i primi dettagli nei mesi scorsi, e che dovrebbe presentarsi sul mercato con una scheda tecnica di tutto rispetto.

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore OnePlus ha confermato ufficialmente come si chiamerà. Non ci sarà alcun riferimento alla piegatura nel nome, come accade per i vari Fold o Flip che vediamo sul mercato dai suoi rivali. Il primo pieghevole dell'azienda si chiamerà OnePlus Open.