OnePlus Open punta molto sulla sua piega (quasi) invisibile

E proprio a proposito del primo pieghevole di OnePlus, conosciamo nuovi dettagli che riguardano il display , un aspetto di cruciale importanza se si parla di smartphone pieghevoli. Il video che trovate alla fine di questo articolo, condiviso da Jagat Review e che in qualche modo sembra patrocinato da OPPO, mostra come sarà la piega del display .

OnePlus ha recentemente annunciato che il suo primo pieghevole sarà lo stesso dispositivo che lancerà a breve OPPO. Dunque, si chiamerà OnePlus Open ma sarà un rebranding dell' OPPO Find N3 che arriverà in altri mercati.

OnePlus sta per tuffarsi ufficialmente nel settore dei pieghevoli , un segmento del mercato smartphone che negli ultimi anni è cresciuto molto. La casa cinese infatti svelerà il primo pieghevole della sua storia, realizzato insieme a OPPO .

Questo non significa che la piega non si veda: si vede eccome , soprattutto controluce, ma sicuramente non è accentuata come accade su diversi suoi competitor già approdati sul mercato.

Nel video troviamo OnePlus Open a confronto con Galaxy Z Fold 5 , il dispositivo pieghevole per eccellenza al momento. Nel confronto vediamo come la piega di OnePlus Open appaia sicuramente minima rispetto a quella mostrata dal modello di Samsung.

Se osserviamo bene, come ci aiuta a fare lo screenshot che trovate sopra, la piega del dispositivo non sembra uniforme. Rimane da capire se l'unità mostrata nel video è un prototipo in attesa di ulteriori perfezionamenti o se l'effetto "ruvido" si vedrà anche sulle unità che verranno vendute.

Sicuramente un ottimo punto di partenza per il pieghevole di OnePlus. Vi ricordiamo che sul suo lancio ancora non ci sono informazioni ufficiali, torneremo ad aggiornarvi non appena verranno comunicate da OnePlus.