OnePlus Open: ecco quando arriva il nuovo pieghevole

Da qualche settimana ormai sappiamo con certezza che OnePlus ha in cantiere ha il primo dispositivo pieghevole della sua storia. Stiamo parlando di quello che arriverà sul mercato come OnePlus Open , e per il quale sono appena emersi importanti dettagli online.

Il noto leaker Max Jambor ha appena condiviso importanti informazioni che riguardano il suo lancio e il suo design. Secondo il leaker, OnePlus Open avrà un fattore di forma, ovvero un rapporto tra le dimensioni, molto simile a OPPO Find N2. Aspettiamoci quindi un dispositivo a conchiglia, simile alla serie Galaxy Z Flip di Samsung.

Ma non finisce qui: OnePlus Open si rivelerà interessante anche perché avrà un sensore fotografico periscopico, in grado di realizzare uno zoom ottico 3x, un aspetto non assolutamente scontato per un pieghevole.

Il design della fotocamera posteriore dovrebbe essere imponente in termini di dimensioni.

Riguardo il suo lancio, Jambor afferma che la presentazione ufficiale avverrà il prossimo 29 agosto. Aspettiamoci una commercializzazione che partirà da settembre, ci sarà da capire a che prezzo e se arriverà da subito anche in Europa. Le colorazioni saranno Black e Green.