OnePlus Nord N30 ufficiale: il fratello minore americano di Nord CE 3 Lite

Stiamo parlando di OnePlus Nord N30 , un modello che sostanzialmente corrisponde al fratello minore di Nord CE 3 Lite , il dispositivo che poche settimane fa ha debuttato anche in Italia. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche complete.

OnePlus Nord N30: Caratteristiche Tecniche

Le differenza a favore del Nord CE 3 Lite sono minime , come la velocità di ricarica e lo storage di archiviazione interno.

Uscita e Prezzo

Il nuovo OnePlus Nord N30 arriva ufficialmente nel mercato USA nella colorazione Chromatic Gray al prezzo di 299 dollari (circa 275 euro). Le vendite partiranno dal 12 giugno ma non ci aspettiamo che questo modello debutterà anche in Italia, visti i tantissimi punti in comune con il già disponibile Nord CE 3 Lite.