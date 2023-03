OnePlus Nord CE 3 è in arrivo: ecco le specifiche tecniche e nuovi render

Per quanto riguarda invece il processore, sembra che OnePlus passerà a Qualcomm e opterà per il SoC Snapdragon 782G , unito a 8 GB o 12 GB di memoria RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna. A completare la dotazione hardware, ci saranno tre fotocamere posteriori ( 50 MP per il sensore primario, 8 MP per quello ultrawide e 2 MP per quello macro) e una fotocamera frontale da 16 MP.

È passato circa un anno dall'uscita di OnePlus Nord CE 2 , e questo vuol dire solo una cosa: è in arrivo OnePlus Nord CE 3 . A confermarlo è il solito OnLeaks, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcuni render in alta definizione dello smartphone e tutte le specifiche tecniche.

Non ci si potrà lamentare sicuramente per quanto riguarda la batteria: questa sarà da 5000 mAh (visto che il SoC non è troppo energivoro, dovrebbe garantire un'autonomia di tutto rispetto) e supporterà la ricarica rapida a 80 W. Si tratta di un passo avanti rispetto alla passata generazione, che invece includeva una batteria da 4500 mAh e ricarica rapida a 65 W.

Lato design, non ci saranno troppi stravolgimenti rispetto al modello precedente, come potete vedere anche nei render pubblicati qui di seguito: OnePlus Nord CE 3 avrà uno stile diverso per quanto riguarda il gruppo delle fotocamere, sarà più squadrato e inoltre la fotocamera frontale sarà posizionata centralmente e non più sulla sinistra.

Difficile dire quando OnePlus Nord CE 3 arriverà sul mercato: il modello precedente è stato lanciato a febbraio 2022, e dunque è lecito pensare che Nord CE 3 possa essere presentato già nei prossimi mesi. OnLeaks ha parlato di giugno 2023 come possibile finestra di lancio.