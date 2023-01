OnePlus Nord CE 3: nuove immagini svelano il design

Le immagini che trovate nella galleria in basso infatti mostrano OnePlus Nord CE 3 dal vivo. Si tratta delle prime immagini dal vivo di questo dispositivo a trapelare online.

OnePlus negli ultimi anni si è rivelata molto attiva anche nel settore degli smartphone di gamma media, con i suoi modelli della serie Nord. In questo senso sono appena arrivate delle importanti novità che riguardano il produttore cinese.

Dalle immagini abbiamo modo di vedere nel dettaglio la parte posteriore del dispositivo: vediamo una finitura opaca per la cover posteriore, con un modulo fotografico costituito da tre sensori. Ci sono due anelli circolari nell'angolo in alto a sinistra, dove il superiore ospita il sensore principale della fotocamera posteriore, il quale dovrebbe scattare a ben 108 megapixel, e in quello superiore altri due sensori da 2 megapixel ciascuno.

Anteriormente invece vediamo bene un display con foro centrale, per ospitare la singola fotocamera frontale da 16 megapixel.

I bordi sono abbastanza quadrati, al punto che il profilo ci ricorda in una certa maniera OnePlus X. Il display dovrebbe essere un LCD IPS Full HD + da 6,7 ​" con refresh rate che arriverà fino a 120 Hz.

Sul profilo laterale del dispositivo riusciamo a scorgere la scontata porta USB Type-C, il meno scontato jack per le cuffie e i consueti pulsanti volume e accensione / spegnimento.

Oltre ai dettagli sul design abbiamo anche modo di apprendere le presunte specifiche tecniche principali: sotto al cofano ci dovrebbe essere un processore Snapdragon 695, accoppiato a 8 / 12 GB di RAM. La battera dovrebbe invece avere una capienza da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata con output da 67W.

Non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale per OnePlus Nord CE 3. Gli ultimi rumor emersi in rete indicano che il debutto a livello internazionale potrebbe avvenire addirittura a luglio 2023.