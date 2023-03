OnePlus Nord CE 3 Lite senza veli: immagini, specifiche e prezzi trapelati

Il prossimo 4 aprile, OnePlus presenterà il suo nuovo smartphone di fascia media OnePlus Nord CE 3 Lite: del dispositivo conosciamo già buona parte delle specifiche tecniche grazie ad alcuni rumor arrivati la scorsa settimana, ma adesso a confermare tutto arriva il solito leaker SnoopyTech, che ha pubblicato anche dei render in alta definizione dello smartphone.

Lo schermo di OnePlus Nord CE 3 Lite sarà da 6,72 pollici e avrà una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Non mancherà ovviamente il supporto al refresh rate a 120 Hz. La fotocamera frontale sarà incastonata in un foro centrato posto in alto, e sarà da 16 MP con apertura f/2.4.