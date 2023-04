OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ufficiale in Italia: largo ai giovani! (al giusto prezzo però)

Assieme allo smartphone arrivano anche i nuovi auricolari OnePlus Nord Buds 2 , dei quali potete leggere qui la recensione , ma ora non perdiamoci in altre introduzioni e vediamo per bene con chi abbiamo a che fare.

OnePlus Nord CE 3 Lite è il nuovo medio gamma dell'azienda cinese per il mercato italiano. Il lancio non giunge certo a sorpresa, perché era stato annunciato ufficialmente il mese scorso , e nel frattempo sono emersi anche diversi e credibili rumor al riguardo. Attenzione però: rispetto a quanto si pensava inizialmente, non ci troviamo di fronte a un modello di fascia bassa, bensì a qualcosa di più, anche nel prezzo .

Caratteristiche Tecniche OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Curato anche il comparto audio, con due speaker stereo dei quali è possibile aumentare il volume fino al 200%, e non manca nemmeno il jack per le cuffie da 3,5 mm, in barba a tutti gli auricolari Bluetooth

Oltre a look e colori distintivi (Pastel Lime e Chromatic Gray), ci sono funzioni quali Quick Startup per l'avvio rapido dei giochi, che poi con Game Focus vengono ottimizzati per girare al meglio sul telefono, grazie anche al GPA Frame Stabilizer che dovrebbe ridurre eventuali lag di sistema (tutte cose di cui parleremo meglio in sede di recensione , qui ci stiamo limitando a riportare i claim dell'azienda).

Come si capisce probabilmente anche dalle immagini promozionali disseminate per l'articolo, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (prima o poi finiranno i suffissi! - NdR) punta ai giovani , sia nel design, che nelle funzionalità.

Dal punto di vista software partiamo bene, perché c'è l'ultima versione di OxygenOS, inoltre OnePlus Nord CE 3 Lite riceverà aggiornamenti del sistema operativo per due anni e aggiornamenti di sicurezza per tre anni . Sì, si può fare di meglio anche nella fascia media.

Il display infine ha un refresh molto elevato, che per fortuna può variare per risparmiare batteria (anche se non sotto i 30Hz), e con una luminosità di picco di 680 nit dovrebbe essere abbastanza ben visibile anche sotto la luce solare.

Il Battery Health Engine si occupa inoltre di imparare le abitudini dell'utente per regolare di conseguenza la ricarica, in particolar modo nelle ore notturne, allo scopo di prolungare la tenuta della batteria.

La ricarica è inoltre ultra rapida via cavo: bastano 30 minuti per portarlo all'80% di carica da zero, e inoltre la batteria è anche molto capiente, quindi sarà difficile restare a secco.

Uscita e Prezzo

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha un prezzo di listino di 329 euro per la versione 8/128 GB. Al momento non ci risulta che quella da 256 sia prevista per l'Italia, ma potrebbe sempre arrivare in seguito. È un prezzo cucito a misura dell'hardware, cui magari manca qualche promo di lancio per renderlo più allettante, perché siamo comunque in una fascia molto contesa.

Non ci sono bundle con gli auricolari OnePlus Nord Buds 2, che tra l'altro lo precederanno sul mercato, dato che sono in vendita già da oggi. A seguire ulteriori immagini del telefono; per la recensione completa del telefono dovrete attendere solo pochi giorni, sempre sulle pagine di AndroidWorld.