Sappiamo già tutto di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, ma potrebbe ancora sorprendervi

Non abbiamo avuto neanche il tempo di annunciare la sua data di lancio che ora già sappiamo anche le specifiche del nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, atteso alla presentazione ufficiale tra poche settimane insieme agli auricolari Nord Buds 2. Gli ultimi rumor hanno rivelato gran parte della scheda tecnica del nuovo smartphone entry-level OnePlus, dunque possiamo già darvi qualche informazione approfondita sulle sue capacità, che potrebbero essere più sorprendenti del previsto.

Come da tradizione della linea Nord CE, il nuovo modello sarà un prodotto di fascia economica. Per la precisione, secondo le informazioni rivelate dai rumor, monterà un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, anche se ci potrebbero essere altre versioni con diversi tagli di memoria, probabilmente anche un modello con 6 GB di RAM.

Il design sarà abbastanza classico. Sulla parte frontale dominerà il display LCD con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel, probabilmente un pannello da 6,7" con refresh rate a 120 Hz.

In alto ci sarà il foro al centro per la fotocamera frontale che dovrebbe avere un sensore da 16 MP con apertura f/2.5.

Novità sostanziose, invece, per il retro, dove dovrebbe trovare posto una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP e apertura f/1.8, affiancato da un altro sensore con ottica macro da 2 MP e da un terzo sensore di profondità da 2 MP.

Le dimensioni non saranno troppo generose – si parla di 165,5 x 76 x 8,3 mm – ma all'interno della scocca troverà posta una generosa batteria con capacità da 5.000 mAh, che supporterà la ricarica rapida SuperVOOC a 67W. La parte software sarà affidata alla OxygenOS 13 basata su Android 13.

Secondo quanto rivelato dallo stesso rumor, per OnePlus Nord CE 3 Lite 5G saranno disponibili due colorazioni, nero e verde lime. Al momento dell'acquisto, ci dovrebbe essere anche una cover in TPU compresa in confezione, ma non è detto che sarà disponibile in tutti i mercati del mondo.

Per scoprire se tutte queste informazioni saranno effettivamente confermate non resta che attendere il 4 aprile, giorno della presentazione ufficiale di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. La scheda tecnica non sembra affatto male, quindi speriamo in un prezzo aggressivo per rendere subito accattivante questo nuovo modello. Intanto, a seguire trovate le immagini della scheda tecnica trapelata in queste ultime ore.