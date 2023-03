OnePlus punta ai giovani: sintonizzatevi il 4 aprile per Nord CE 3 Lite 5G e Nord Buds 2

OnePlus torna al centro dell'attenzione nel mercato smartphone , soprattutto per quanto riguarda l'Italia, visto che sta per lanciare un nuovo modello della serie Nord .

Oltre a OnePlus Nord CE 3 Lite verranno ufficializzate le nuove OnePlus Nord Buds 2. Si tratterà delle nuove true wireless di casa OnePlus, le quali arriveranno molto probabilmente a un prezzo accattivante.

Nell'annunciare l'evento di lancio, OnePlus ha anche fatto intravedere il parziale design dei due nuovi dispositivi: per Nord CE 3 Lite vediamo solo il retro, con un doppio sensore per la fotocamera posteriore e una particolare cover in colorazione verde chiaro. Le true wireless si mostrano con un design a metà tra classiche buds e cuffie con asta verticale.

Appare subito chiaro che si tratterà di dispositivi destinati alla fascia più giovane del mercato, probabilmente focalizzati sull'autonomia e su prezzi aggressivi.

L'evento si terrà dunque il 4 aprile a partire dalle ore 14:30 in Italia. Potete iscrivervi alla newsletter per seguire l'evento tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale OnePlus.