OnePlus Nord CE 3 esce allo scoperto: chi vi ricorda?

Nelle ultime ore infatti sono emersi importanti novità in merito a OnePlus Nord CE 3 , quello che arriverà sul mercato come il prossimo smartphone di gamma media del produttore cinese.

Le immagini che trovate nella galleria in basso ne mostrano il design in anticipo rispetto al lancio ufficiale. Anteriormente vediamo un display con foro centrale, per ospitare la singola fotocamera frontale da 16 megapixel. I bordi sono abbastanza quadrati, al punto che il profilo ci ricorda in una certa maniera OnePlus X.

Posteriormente vediamo un certo rinnovamento rispetto a quanto proposto dalle generazioni precedenti della serie Nord. Ci sono due anelli circolari nell'angolo in alto a sinistra, dove il superiore ospita il sensore principale della fotocamera posteriore, il quale dovrebbe scattare a ben 108 megapixel, e in quello superiore altri due sensori da 2 megapixel ciascuno.

Dal punto di vista delle presunte specifiche tecniche, sappiamo anche che il display dovrebbe avere una diagonale da 6,7" ed essere di tipo IPS LCD con refresh rate fino a 120 Hz. Il processore dovrebbe corrispondere ad un Qualcomm Snapdragon 695, il quale sarà accoppiato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. La batteria dovrebbe invece avere una capacità pari a 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Ancora non è stato comunicato quando verrà lanciato questo nuovo OnePlus Nord CE 3. Ci aspettiamo che il suo debutto avverrà nella prima parte del 2023.