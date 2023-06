OnePlus svela il design del nuovo Nord 3 a pochi giorni dal lancio

OnePlus gioca d'anticipo, e se i recenti leak sul nuovo Nord 3 5G avevano lasciato poco spazio all'immaginazione per quanto riguarda design e caratteristiche dell'atteso medio gamma, in previsione del lancio ne svela ufficialmente il design e annuncia la data di presentazione.

Per quanto riguarda l'aspetto, OnePlus conferma le anticipazioni dei giorni scorsi, che avevano un riportato due grossi fori per le fotocamere posteriori e il classico slider laterale per silenziare le notifiche.

Conferme anche per quanto riguarda i colori, in quanto OnePlus Nord 3 sarà disponibile in due colorazioni iconiche, Tempest Gray e Misty Green. Entrambe saranno caratterizzate da una sensazione al tocco diversa. La colorazione Tempest Gray presenta una finitura opaca e testurizzata, che trasmette solidità e durevolezza, mentre Misty Green si caratterizza per la finitura brillante e di design.

OnePlus Nord 3 per l'azienda è progettato per uno stile di vita dinamico e il presidente di OnePlus Kinder Liu ha affermato per l'occasione su Twitter che "la linea OnePlus Nord si propone di offrire ai utenti un'esperienza completa, a partire dal design OnePlus".

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'azienda non ha diffuso dettagli, ma da precedenti leak sappiamo che il dispositivo dovrebbe essere dotato di:

Schermo AMOLED 1.5K da 6.74" a 120Hz

AMOLED 1.5K da 6.74" a 120Hz SoC Dimensity 9000

Dimensity 9000 RAM LPDDR5X fino a 16 GB

LPDDR5X fino a 16 GB fotocamere posteriori da 50 MP, 8 MP e 2 MP

da 50 MP, 8 MP e 2 MP fotocamera anteriore da 16 MP

da 16 MP doppi speaker con Dolby Atmos

con Dolby Atmos NFC, sensore a infrarossi

batteria da 5,000mAh con ricarica SUPERVOOC a 80W

da 5,000mAh con ricarica SUPERVOOC a 80W sistema di raffreddamento a camera di vapore da 4129,8 mm2

OxygenOS 13.1 e Android 13

Questi dettagli saranno eventualmente confermati da OnePlus alla presentazione di Nord 3 5G, evento che avverrà il 5 luglio 2023 e potrà essere seguito in diretta sul sito OnePlus.