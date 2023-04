OnePlus Nord 3 vuole giocare tra i grandi: ecco le specifiche

OnePlus negli ultimi tempi ha dimostrato il suo particolare interesse per la fascia media del mercato smartphone, con i tanti modelli della serie Nord che hanno invaso anche il mercato italiano.

L'ultimo arrivato in questo contesto è OnePlus Nord CE 3 Lite, e ora all'orizzonte torniamo a vedere OnePlus Nord 3. Il successore del Nord 2 lanciato due anni fa sembra essere pronto per il debutto in Europa.