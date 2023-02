OnePlus Nord 3 esce allo scoperto col suo processore MediaTek

Da qualche anno ormai OnePlus si rivela particolarmente attiva nel mercato smartphone anche per quanto riguarda la fascia media. Questo è avvenuto col debutto della serie Nord nel 2020.

L'azienda non ha mai abbandonato la fascia media anzi, sembra aver convogliato la maggior parte dei suoi sforzi proprio su questi modelli di smartphone. E allora interessano da vicino gli ultimi rumor emersi su OnePlus Nord 3, il prossimo dispositivo di fascia medio-alta che l'azienda cinese dovrebbe lanciare sul mercato.

Nelle ultime ore infatti sono trapelati importanti dettagli sulle presunte specifiche tecniche di OnePlus Nord 3. I rumor sono abbastanza dettagliati al punto che possiamo stilare una sorta di scheda tecnica ufficiosa:

Display : 6,72" AMOLED full HD+, refresh rate fino a 120 Hz

: 6,72" AMOLED full HD+, refresh rate fino a 120 Hz Processore : MediaTek Dimensity 9000 octa-core

: MediaTek Dimensity 9000 octa-core RAM : 8 / 16 GB

: 8 / 16 GB Storage interno : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 8 megapixel Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida VOOC a 80W

: 5.000 mAh con ricarica rapida VOOC a 80W Connettività : jack audio, USB Type-C

: jack audio, USB Type-C Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Altro: slider per la modalità silenziosa / vibrazione

Insomma, il quadro sembra abbastanza coerente con quello di un dispositivo di gamma media al quale non manca nulla, pienamente coerente (forse troppo?) con quanto visto finora sul mercato dei dispositivi Android di questa caratura.

Sarà molto interessante vedere a che prezzo OnePlus deciderà di lanciarlo sul mercato, questo aspetto farà la differenza in termini di appetibilità sul mercato. Ancora non sappiamo quando l'azienda ha in programma di lanciarlo ufficialmente.