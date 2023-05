OnePlus Nord 3: il vintage torna in voga

Si torna a parlare di smartphone in casa OnePlus, dopo gli ultimi succosi dettagli che hanno riguardato il primo pieghevole previsto dalla casa cinese. Stavolta sono emersi nuovi dettagli in merito a OnePlus Nord 3 .

Stando infatti a quanto riferito dal leaker Max Jambor, OnePlus Nord 3 dovrebbe arrivare con un sensore infrarossi. Questo sensore dovrebbe poter permettere agli utenti di usare lo smartphone come telecomando universale per le TV che, come probabilmente saprete, spesso supportano dei ricevitori infrarossi per la gestione tramite telecomando.

Questa tipologia di sensore e di funzionalità l'abbiamo vista su un gran numero di modelli di smartphone di qualche anno fa, come ad esempio i modelli Samsung che offrivano la diretta connessione con le smart TV dell'azienda tramite protocollo infrarossi.

La gestione della TV tramite infrarossi prescinde dalla necessità di avere una connettività internet o Bluetooth tra smartphone e televisione.

Sia chiaro, OnePlus Nord 3 non sarebbe l'unico con sensore a infrarossi. Diversi modelli attuali di smartphone di fascia alta, come quelli di Vivo e Xiaomi, offrono questa tipologia di sensore. E sia chiaro che la presenza di un sensore infrarossi apre le porte anche ad altre tipologie di applicazione, oltre a quella di trasformare un telefono in un telecomando.

Ancora non sappiamo quando OnePlus intende presentare ufficialmente il nuovo Nord 3. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.