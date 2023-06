OnePlus Nord 3: manca pochissimo al lancio

Stiamo parlando ovviamente di OnePlus Nord 3 , il dispositivo che in più occasioni è emerso in leak e anticipazioni online. Nelle ultime ore grazie WinFuture sono emerse nuove immagini del dispositivo.

Tornano ad agitarsi le acque attorno a OnePlus e ai suoi smartphone . Stavolta non parliamo di top di gamma ma della serie Nord, quella che sta per arricchirsi di un nuovo medio gamma.

Quelle che vedete in basso rappresentano le immagini che OnePlus dovrebbe usare con la stampa per pubblicizzare il nuovo Nord 3. Dalle immagini vediamo che arriveranno due colorazioni per OnePlus Nord 3: la prima in verde, come mostrato dalla maggior parte dei leak emersi finora, e la seconda in grigio.

Dalle immagini riusciamo anche ad avere conferma sul design, con la fotocamera posteriore che dovrebbe consistere in due anelli circolari di dimensioni rilevanti. Anteriormente ci sarà un display con foro centrale, mentre a lato non mancherà il classico slider di casa OnePlus zigrinato.

Riguardo le specifiche tecniche, nulla di nuovo rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane. In questo articolo abbiamo visto nel dettaglio quale potrebbe essere la sua scheda tecnica completa. Ancora non abbiamo informazioni ufficiali in merito al lancio, ma dovrebbe trattarsi di una questione di poche settimane.