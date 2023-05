OnePlus Nord 3 si svela in alcune immagini dal vivo: confermato un dettaglio "vintage"

Da tempo circolano indiscrezioni sul nuovo OnePlus Nord 3, il dispositivo dell'azienda che dovrebbe debuttare in questo mese oppure a giugno . Lo smartphone, tra l'altro, dovrebbe essere quasi un "gemello" di OnePlus Ace 2V, recentemente annunciato in Cina.

A questo proposito, uno dei primi ad anticipare questo interessante dettaglio fu il leaker Max Jambor, il quale affermò che OnePlus Nord avrebbe debuttato con un sensore infrarossi.

Nel dettaglio, questo sensore dovrebbe poter consentire agli utenti di usare lo smartphone come telecomando universale per le TV, ma non solo: infatti, la presenza di questo sensore permetterà di utilizzare il dispositivo anche con altri tipi di applicazione. Infine, OnePlus sta lavorando anche sul suo primo pieghevole che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe avere tanti dettagli in comune con OPPO Find N3.