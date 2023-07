OnePlus Nord 3 5G ufficiale: un medio gamma dal sapore di top?

Caratteristiche tecniche

Con i suoi 6,74" di display non può certo essere definito compatto, ma se non altro OnePlus ha aumentato il rapporto superficie-schermo rispetto a OnePlus Nord 2T (93,5% contro gli 84,9%), portando le cornici a soli 1,46 mm sui lati destro, sinistro e alto e a 2,31 mm su quello in basso.

Anche sui materiali ci sono stati passi avanti: il modello Halo Green ha il retro in Gorilla Glass 5, per dare più una sensazione premium rispetto alla plastica classica, mentre il modello nero ha un feeling in stile sandstone (come il primo OnePlus). Ah, e per mantenere quanto più possibile intatta la tradizione OnePlus, il nuovo Nord 3 integrerà il classico Alert Slider laterale.