RAM per il gaming e super ricarica rapida in arrivo sulla OxygenOS 14

A scovarle è stato OneNormalUsername, un informatore attivo su X (ex Twitter) e su XDA specialmente per ciò che riguarda OnePlus, che le ha individuate nelle righe di codice della versione beta della OxygenOS 14 .

Secondo Kinder Liu, presidente e COO di OnePlus, l'azienda vuole impegnarsi a "offrire ai clienti un'interfaccia grafica veloce, fluida e costante" e proprio in questa direzione sembrano andare le funzionalità su cui si sta lavorando e per farle debuttare sulla OxygenOS 14 .

RAM dedicata ai giochi

La prima si chiama "RAM dedicata ai giochi" e lascia poco all'immaginazione. OnePlus ha sempre cercato di fornire un'esperienza più fluida possibile per garantire prestazioni elevate e avere tanta RAM sul proprio dispositivo può aiutare. Ma in questo caso si cerca di far collaborare l'hardware e il software per migliorare ulteriormente il risultato.

Perciò, questa funzionalità dovrebbe riservare una parte della RAM dello smartphone esclusivamente per i giochi. Ovviamente si tratta di una porzione di RAM non utilizzata dal sistema, quindi da una parte vengono preservate le normali funzionalità del dispositivo, dall'altra vengono concesse risorse per i videogiochi. Quindi, è come se la RAM venisse divisa in due parti e i giochi possono accedere solo alla porzione loro riservata e non possono attingere dall'altra e viceversa.

Di conseguenza, nel momento in cui la RAM venisse saturata, si avvieranno i normali processi di gestione della RAM, sacrificando ciò che non è necessario, ma comunque le due parti verranno trattate singolarmente. Questa funzionalità punta a garantire una riduzione dei tempi di caricamento dei giochi e una maggiore velocità al loro avvio.

Tuttavia, sembra che non si possa aggiungere applicazioni a questa funzionalità, ma sarà una AI del sistema operativo a prevedere le scelte di gioco dell'utente e quindi a scegliere i giochi che avranno accesso alla RAM dedicata e a verificare i loro aggiornamenti.

Ciò non toglie che questa potrebbe essere una versione embrionale della nuova funzione, che da qui al rilascio potrebbe diventare più completa.