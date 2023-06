Oneplus non ha paura di Samsung: sarà un'estate a suon di pieghevoli

Nel mondo degli smartphone si parla sempre di più di pieghevoli e sembra che questa per loro sarà un'estate calda. Come abbiamo visto recentemente, sono stati svelati i due Razr 40 e Razr 40 Ultra di Motorola, è stato lanciato il Google Pixel Fold (seppur non in Italia) e, come ormai siamo abituati, a fine luglio ci sarà il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 di Samsung, ma non saranno gli ultimi.

Dopo aver saputo che anche Xiaomi è al lavoro su un nuovo smartphone pieghevole, scopriamo che Oneplus vuole giocarsela con i big del settore: sta programmando il lancio del suo primo OnePlus Fold proprio per la prima metà di agosto. I rumor di questi giorni ci dicono che, nonostante il nome finale sia da confermare, a quanto pare l'azienda cinese stia organizzando l'evento di lancio dello smartphone pieghevole proprio nella città di New York, dove in passato ha realizzato gli eventi per il lancio di Oneplus 11 e Oneplus 10T.

Le informazioni esclusive provenienti da Pricebaba.com dicono che il Oneplus Fold sarà disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti e in India e poi verrà rilasciato in tutto il mondo. Tuttavia, non si hanno moltissimi dettagli sulla scheda tecnica del dispositivo. Per ora i leak dicono che avrà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0 e 4800 mAh di batteria con ricarica rapida a 80 W.

In questo mare di leak e rumor sembrerebbe che Oneplus Fold sarà la versione internazionale dell'OPPO Find N3, che invece sarà un'esclusiva del mercato cinese e che sarà svelato nello stesso periodo.

Quello che possiamo fare adesso è aspettare l'avvicinarsi della data di lancio per scoprire ulteriori dettagli sul Oneplus Fold, finché non potremo seguire la presentazione a New York.