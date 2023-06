OnePlus Fold svelato: display AMOLED 2K, Snapdragon 8 Gen 2 e tanto altro

Lato autonomia, la batteria avrà una capacità di 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Nemmeno in ambito fotografico il nuovo OnePlus V Fold sarà da meno. I sensori posteriori saranno tre : quello principale da 48 MP, la lente ultragrandangolare da 48 MP ed il teleobiettivo da 64 MP (a questo proposito, però, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli). La fotocamera frontale esterna, invece, avrà una risoluzione di 32 MP, mentre quella interna di 20 MP.

Passando al design, il modulo fotografico sarà circolare e con chiari riferimenti alla collaborazione tra OnePlus e Hasselblad. Il display esterno, inoltre, presenta il foto per la fotocamera al centro, mentre su quello pieghevole è stato posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il nuovo OnePlus V Fold, dunque, ha tutte le premesse per essere un dispositivo premium, in grado, almeno sulla carta, di gareggiare con il Samsung Galaxy Z Fold 5, che verrà presentato nel mese di luglio a Seoul.