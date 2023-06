Finalmente vediamo OnePlus Fold

Negli ultimi tempi il settore dei pieghevoli è sempre più in voga, dove non solo Samsung cerca di prendersi il palcoscenico. Nelle ultime settimane infatti abbiamo visto arrivare anche il nuovo Razr 40 Ultra di Motorola.

Il dispositivo che vediamo nelle immagini in basso corrisponde a un buon mix tra un classico smartphone OnePlus, con modulo fotografico posteriore circolare e slider per le notifiche posto lateralmente, e un Galaxy Z Fold di casa Samsung, con la cerniera centrale che permette la chiusura esattamente a metà dello schermo principale interno.

Sul comparto fotografico posteriore vediamo che OnePlus potrebbe tenere, anche per il suo pieghevole, la partnership con Hasselblad e che dovrebbe presentare tre sensori fotografici oltre al flash LED. Curiosamente vediamo un foro per il display esterno, posto centralmente, e uno per il display interno posto nell'angolo in alto a sinistra.

Non abbiamo conferme ufficiali in merito a quanto abbiamo appena visto. Quindi non accantoniamo l'ipotesi che il design definitivo possa variare rispetto a quanto abbiamo appena visto.