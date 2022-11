OnePlus mette in palio una "fornitura a vita" di suoi top di gamma

Vi farebbe gola una "fornitura a vita" di top di gamma OnePlus? Non stiamo parlando di m&m's o ovetti Kinder, ma di smartphone come OnePlus 10 Pro 5G (ecco la nostra recensione, in caso ve la siate persa).

In occasione del Black Friday, oltre ai soliti sconti sul suo sito OnePlus ha infatti lanciato il concorso Operation Black Box, che prevede infatti proprio questo premio finale, chiamato Golden Box. Ma di cosa si tratta esattamente e come parteciparvi? Scopriamolo insieme.

Operation Black Box

Per dare il via alla sua campagna in occasione del Black Friday, OnePlus ha lanciato Operation Black Box, una caccia al tesoro digitale pensata per celebrare la community di OnePlus in Europa. Gli utenti devono trovare alcuni luoghi segreti accuratamente selezionati dai membri della community di OnePlus in tutto il continente, e le cui coordinate possono essere recuperate grazie agli indizi disseminati sui canali social di OnePlus e su OnePlus.com.

Ovviamente i partecipanti non devono recarsi fisicamente nei luoghi indicati, basterà trovarli usando Google Street View.

Il concorso, in corso da alcune settimane, sta vedendo l'assegnazione di una serie di premi, ma la sorpresa è il premio finale riservato a un fortunato utente europeo. La Golden Box, questo il suo nome, permette infatti di ricevere fin da ora un OnePlus 10 Pro 5G e, a partire dal 2023, una volta l'anno un flagship dallo store OnePlus.com, per sempre.