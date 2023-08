OnePlus vuole lanciare un display che non avete mai visto

L'azienda ha sempre mostrato particolare attenzione per l'aspetto innovativo nel segmento smartphone, anche dal punto di vista tecnico. E nelle ultime ore ha mostrato qualcosa che rientra proprio in questo ambito.

OnePlus ha infatti mostrato il primo smartphone con display in grado di funzionare senza problemi anche se bagnato. Dunque si tratta di un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto visto finora: gli smartphone sono impermeabili da anni, ma usare il display bagnato è un'operazione quasi impossibile visto che le gocce d'acqua vengono solitamente identificate come dei tocchi da parte dell'utente, e di conseguenza il sistema non è utilizzabile.

Il display mostrato da OnePlus invece non sembra fare alcuna piega quando viene usato dopo essere stato bagnato, con il sistema che riconosce i tocchi dell'utente come se il display fosse asciutto.

Questa tipologia di display è stata mostrata su OnePlus Ace 2 Pro, un dispositivo che debutterà molto probabilmente solo in Asia.

L'azienda non ha dettagliato particolarmente come questo display sia in grado di escludere i tocchi generati dalle gocce d'acqua. I classici display capacitivi infatti si basano su misurazioni di natura elettrica, e la presenza dell'acqua viene interpretata come un tocco da parte del dito. Sembra che OnePlus abbia aggirato il problema via software, con particolari algoritmi, e non cambiando tecnologia di touchscreen.

Ci aspettiamo che tale innovazione arrivi anche in Europa con i prossimi modelli di OnePlus. Per vedere il video dimostrativo completo fate riferimento a questo link.