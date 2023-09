OnePlus sorprende tutti e rilascia Android 14 Beta per OnePlus 11

E proprio quando sembrava che ormai la prima release stabile di Android 14 dovesse arrivare, Google ha deciso di rimandare tutto a ottobre, a causa di problemi di sicurezza. Si pensava che questo ritardo avrebbe causato ulteriori ritardi agli altri produttori Android. Almeno per OnePlus questo non è accaduto .

In casa Android attendiamo tutti con ansia la prima versione stabile di Android 14 , la nuova generazione del robottino che al momento solo i Pixel hanno avuto la fortuna di conoscere grazie alle prime beta pubbliche.

Nelle ultime ore infatti OnePlus ha annunciato tramite il suo forum ufficiale la prima beta di Android 14 per OnePlus 11. Iniziamo subito col dire che si tratta del programma Open Beta, con build software che potrebbero includere dei bug ma che generalmente sono compatibili con un utilizzo quotidiano. Andiamo a vedere quali sono le novità introdotte con la OxygenOS 14:

Migliorata la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app.

Migliorata la stabilità del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni.

Aggiornato il design Aquamorphic, quello che sarebbe il corrispettivo del Material You su OnePlus.

Nuove suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica di sistema.

Visualizzazione delle emissioni di carbonio all'interno del Always On Display.

Insomma, non sembra un changelog particolarmente lungo.

Può darsi che OnePlus intende introdurre le novità software in maniera graduale nella sua OxygenOS 14, per poi testarle sequenzialmente con le varie beta.

Ma attenzione perché già ci sono dei bug noti, come quello che implica la perenne visualizzazione dell'icona della modalità aereo anche quando questa è disattivata, alcuni problemi nelle transizioni con i widget, altri problemi con le animazioni e alle gesture.

Al momento la OxygenOS 14 Open Beta 1 basata su Android 14 è destinata esclusivamente agli utenti indiani e nordamericani. Sul forum ufficiale infatti non troviamo il link per scaricare la versione europea della OxygenOS 14. Torneremo ad aggiornarvi non appena pubblicheranno anche la build europea.