I futuri top di gamma OnePlus riceveranno più aggiornamenti degli attuali

Un aspetto importante da tenere in considerazione quando si acquista uno smartphone nuovo è quello riguardante gli aggiornamenti previsti: ormai diversi produttori promettono update per qualche anno per i loro top di gamma, e recentemente OnePlus ha voluto aggiornare la propria stategia d'aggiornamento per i suoi top di gamma.

In occasione di un evento che si è tenuto a Londra, l'azienda cinese ha condiviso la roadmap dei prossimi progetti in cantiere: in particolare, OnePlus ha condiviso dettagli sulle tempistiche d'aggiornamento dei dispositivi, sulla OxygenOS 13.1, che dovrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno, e sulla OxygenOS 14, che invece è ancora nelle prime fasi dello sviluppo.