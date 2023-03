OnePlus ha creato un nuovo accessorio per la gioia dei gamer da smartphone

Non sappiamo se il futuro del gaming mobile passi anche da accessori come il nuovo OnePlus 45W Liquid Cooler , ma certo è che un prodotto del genere può essere davvero utile per i gamer più esigenti. Abbiamo avuto modo di provare dal vivo il nuovo dissipatore da smartphone dell'azienda cinese sull'ultimo modello OnePlus 11 e vi raccontiamo tutto nel video che trovate a seguire.

La cosa che più colpisce del nuovo OnePlus 45W Liquid Cooler è il suo design, che prevede una piccola placca da applicare sul retro dello smartphone ma anche un box da tavolo dalle dimensioni più generose, da collegare all'alimentazione via USB-C. I due elementi sono collegati da un cavo rosso, che permette il passaggio del liquido.

Il raffreddamento avviene nel box, che include un radiatore e delle ventole al suo interno. Come s'intuisce dal nome, il sistema di OnePlus è in grado di dissipare 45W di potenza, che corrispondono a circa 20° in meno per la temperatura dello smartphone, come ad esempio su OnePlus 11.

Di certo, giocare con il sistema di raffreddamento agganciato allo smartphone e collegato al box esterno non deve essere una cosa semplicissima, ma se volete le massime prestazioni dal vostro dispositivo forse sarete disposti a sacrficare un po' di comodità.