OnePlus 2 si aggiorna ad Android 13... grazie a LineageOS

LineageOS, la ROM alternativa più famosa nel mondo del modding, ha festeggiato il 2023 annunciando la versione 20 basata su Android 13, che permette di installare l'ultima versione del robottino su dispositivi ormai abbandonati dal supporto ufficiale.

L'elenco di smartphone supportati cresce ogni giorno, sia con porting ufficiali che no e ora, a distanza di neanche una settimana, una vecchia gloria del passato torna in vita grazie all'impresa di uno sviluppatore della comunità. Stiamo parlando di OnePlus 2, l'ex flagship killer lanciato nell'ormai lontanissimo 2015 (qui potete vedere la nostra recensione per fare un salto nel passato).

Nonostante i noti problemi di throttling dell'infelice Snapdragon 810, OnePlus 2 era un ottimo dispositivo, che riprendeva e in molti sensi migliorava quanto di buono mostrato con il primo OnePlus, senza scordarsi le iconiche cover intercambiabili. Purtroppo ai tempi per averlo bisognava ancora utilizzare il sistema a inviti, ma è probabile che qualcuno di voi ce l'abbia in qualche cassetto, e quale modo migliore di trascorrere una giornata di festa che installare una ROM e ridar vita a uno smartphone dimenticato?

Il porting, una build non ufficiale di LineageOS 20, è stato pubblicato dallo sviluppatore senior di XDA _undead (nome quanto mai appropriato), e non presenta bug importanti.

Tutti infatti funziona perfettamente: