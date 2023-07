OnePlus 12 punterà sulla fotocamera e sullo Snapdragon 8 Gen 3

Sono molto interessanti i dettagli che ha diffuso Smartprix circa il nuovo smartphone premium di OnePlus, ovvero OnePlus 12, che entro la fine dell'anno dovrebbe debuttare almeno in Cina. In particolare, in collaborazione con OnLeaks, la piattaforma ha diffuso diverse informazioni sul dispositivo che punta a convincere tanti utenti.

Nello specifico, lo smartphone di OnePlus avrebbe un ampio display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 2K ed il supporto alla frequenza di aggiornamento a 120Hz. Inoltre, non mancherà la tecnologia LTPO, che regolerà in modo intelligente la frequenza di aggiornamento per ottimizzare le prestazioni della batteria. Il processore scelto sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, affiancato a 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Lato autonomia, sarà presente una batteria da 5.400 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W nonché a quella wireless da 50 W.